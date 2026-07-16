Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, Burfaş’ın CHP yönetiminden kalan alacaklarını gündeme getirdi. Kahraman, “Burfaş’a olan borcunuzu hangi CHP İl Başkanlığı’ndan alacağız? Çünkü şu anda iki tane CHP İl Başkanlığı var. 5 milyon liralık bir tadilatın kaynağını nereden bulacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahraman’ın sözleri üzerine CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti Grup Sözcüsü’ne söz verilmesine tepki gösterdi. Karşılıklı tartışmaların yaşandığı mecliste tansiyon yükseldi.