Tofaş, 2026 yılı istihdam planı kapsamında üretim ve üretim destek birimlerinde çalıştırılmak üzere yeni saha personeli alacağını açıkladı. Adaylar için başvuru süreci açıldı.

31 ARALIK 2026'YA KADAR DEVAM EDECEK

Adayların başvuru yapabilmesi için Koç Kariyerim internet sitesine üye olarak "Tofaş Saha Çalışanı Genel Başvuru (2026)" ilanına başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR AÇIKLANDI

İlanda yer alan bilgilere göre adayların en az lise mezunu olması, tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının elektrik, elektronik, otomasyon, motor, makine, otomotiv, boya/kaporta, metal işleri, iş makineleri, bakım-onarım ve benzeri teknik bölümlerinden mezun olmaları bekleniyor. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak, Bursa'da ikamet etmek veya edebilecek durumda bulunmak, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak tercih edilen nitelikler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra takım çalışmasına yatkın, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite süreçlerine önem veren, montaj, gövde/kaynak, boya, kalıp/pres ve lojistik gibi otomotiv üretim süreçlerinde deneyimli ya da bu alanlarda çalışmaya istekli adaylar da başvuru yapabilecek.

ÇALIŞANLARA SUNULAN İMKANLAR

Tofaş'ta göreve başlayacak çalışanlara çeşitli sosyal haklar ve yan faydalar sunulacak. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre çalışanlar; Koç Vakfı yan faydalarından, Koç Healthcare kapsamında sunulan sınırsız ve ücretsiz "Koçlulara Özel Sağlıklı Yaşam Programı"ndan, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile isteğe bağlı Özel Sağlık Sigortası imkanlarından yararlanabilecek. Ayrıca eğitim bursları, sosyal destek ödemeleri ve hizmetleri, kariyer ve kişisel gelişim programları, 25 farklı Tofaş Spor ve Hobi Kulübü, Tofaş Sosyal Tesisleri, indirimli alışveriş imkanları ile tenis, futbol, basketbol, voleybol ve fitness gibi branşların yapılabildiği açık ve kapalı spor tesisleri de çalışanlara sunulan imkanlar arasında yer alıyor.