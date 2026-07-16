İlanlara göre satışa çıkarılan taşınmazların ilki, Süleymaniye Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan Ergülevler 2 Sitesi'ndeki villa oldu. Yaklaşık 167,77 metrekare kullanım alanına sahip villanın kıymeti 20 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Satış listesinde yer alan ikinci taşınmaz ise Yenice Mahallesi'nde (tapu kaydında Orhaniye Mahallesi) bulunan bina oldu. Halilbey Cami Sokak'ta yer alan ve 69,70 metrekare yüzölçümüne, yaklaşık 65 metrekare brüt kullanım alanına sahip taşınmaz için 2 milyon TL değer biçildi.

İcradan satışa çıkarılan üçüncü taşınmaz ise Sülüklügöl Mahallesi'nde bulunan 2 bin 632,59 metrekare büyüklüğündeki arsa oldu. Arsanın muhammen bedeli 5 milyon TL olarak açıklandı.

Taşınmazların satışına ilişkin ayrıntılı bilgiler ile ihale tarihleri ve şartları ilan.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi