Karşı yönden gelen araçlarla burun buruna ilerleyen sürücü nedeniyle trafikte kısa süreli panik yaşanırken, diğer sürücüler olası bir faciayı son anda yaptıkları manevralarla önledi.

Yaşanan korku dolu anlar, seyir halindeki başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ters yönde ilerleyen aracın uzun süre yoluna devam ettiği görülüyor.

Sosyal medyada da tepki çeken olayın ardından vatandaşlar, sürücünün tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını isterken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.