Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026'nın ikinci asgari ücretini belirledi.

Buna göre hayat pahalılığı oranı doğrultusunda yüzde 16,95 artırılan net asgari ücret 61 bin 677 liraya yükseldi. Aylık brüt asgari ücret ise 70 bin 893 lira olacak.

Yeni asgari ücret tarifesine göre saatlik ücret 408,99 lira, günlük ücret 3 bin 271,98 lira, haftalık ücret ise 16 bin 359,92 lira olarak uygulanacak.

2026’DA 52 BİN TL’YDİ

Kuzey Kıbrıs’ta 2026’nın ilk döneminde uygulanan asgari ücret ise brüt 60 bin 618 lira, net 52 bin 738 lira olarak belirlenmişti.

TÜRKİYE’DEN 2 KAT FAZLA

Türkiye’de bu yıl için uygulanan asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira.

Böylece KKTC’deki yeni net asgari ücret, Türkiye’deki net asgari ücretin yaklaşık 2,2 katına çıkmış oldu.