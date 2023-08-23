Karayolları bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, sürücülerin dikkat etmeleri gereken güzergayalar ve yol durumları açıklandı. Buna göre Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 41-45. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım, İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nda da Şekerpınar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulumu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Şekerpınar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü bir şekilde yapılacak. Çalışmalar, 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde devam edecek.

TAG Otoyolu'nda ise Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı 4-6. kilometrelerinde viyadük inşaatı nedeniyle Gaziantep-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda ise Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, yolun belirli bir bölümünden kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Karacasu-Tavas yolunun 26-30. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak geçiş izni veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 4-6. kilometrelerinde bulunan Kozluk Kavşağı'nda yapılan çalışmalar nedeniyle, her iki yönde ulaşım servis yolları üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresinde gerçekleştirilen menfez yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak geçiş yapılabiliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 27-34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.

Son olarak, Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 25. kilometresinde Liman Tüneli bölgesindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışına diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor. Tüm sürücülerden, güzergayalara ve trafik işaretlerine gereken özeni göstermeleri isteniyor.