BUSKİ tarafından yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları sebebiyle Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa, Tahtalı, Yaylacık ve Çalı Mahallelerinde Eski Balıkesir Yolunun 56+300 km-59+920 km arası üzerinde 6 Ocak'ta başlayan çalışmalarda 3,6 km'lik güzergahta 26.01.2025-16.02.2025 tarihleri arasında ulaşım Bursa-Kayapa istikameti tek şerit olarak sağlanacak.

BUSKİ'nin duyurusu şöyle:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa, Tahtalı, Yaylacık ve Çalı Mahallelerinde Eski Balıkesir Yolunun 56+300km-59+920km arası (Bursa Yolu Caddesi) üzerinde 06.01.2025 tarihinde başlayan çalışmalarda 3,6 km'lik güzergahta 26.01.2025-16.02.2025 tarihleri arasında ulaşım Bursa-Kayapa istikameti tek şerit olarak sağlanacaktır. Kayapa-Bursa istikameti ise Tahtalı Köyü Yolu Sokak (Paşa Et Mangal önü) yol ayrımına kadar trafiğe kapatılacak olup ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir."