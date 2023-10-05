Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yol durumu bültenini yayınladı ve sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte bazı önemli güzergahlarda devam eden çalışmalara dair bilgiler:

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) üzerinde tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılabilirler.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kavşak üzerinden sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Tirebolu-Espiye yönündeki tüpünde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünel saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam edecek.

Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Sürücüler, bu bölgelerdeki çalışmalara karşı dikkatli olmalı ve trafik kurallarına uymalıdır.