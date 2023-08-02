Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında portatif yüzme havuzları kurarak okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukların eğitim aldığı havuzları ziyaret ederek, "Çocuklarımızın neşesine şahit olmak büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Bursa, spor alanında da marka kent olma hedefiyle hareket ediyor ve sporu her kesime yaymayı, özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla geçirmesini sağlamayı amaçlayan farklı projeleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okul bahçelerini renklendirmek adına "Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar" projesini uyguluyor. Osmangazi'deki Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım'daki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Kestel'deki Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçelerine, yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın, 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğinde portatif yüzme havuzları kuruldu. Aynı alanda çocukların yaz tatillerini keyifli atmosferde geçirmelerini sağlamak amacıyla oyun ve spor alanları da oluşturuldu. Proje, 26 Ağustos'a kadar devam edecek ve uzman eğitmenler eşliğinde 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Projeden yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşturulması hedeflenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen yüzme eğitimi programını ziyaret etti. Başkan Aktaş, küçük yüzücülerle sohbet ederek şakalaştı ve "Bursa'da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa'da 13 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk" şeklinde konuştu.