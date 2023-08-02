Yangının mali zararı dudak uçuklattı

İnegöl OSB'de dün 10 fabrikada etkili olan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda inceleme yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yangının mali zararının 1 Milyar TL olduğunu söyledi.

Uğurdağ, "İnegöl’ümüze, İnegöl sanayicimize, İnegöl şehrimize geçmiş olsun. Dün saat 16.00 civarında başlayan yangın herkesin gördüğü gibi, sizlerin de takip edip aktardığı gibi büyük çaplı bir yangın. Allah’a çok şükür hem firma sahiplerimizin, yetkililerimizin hızlı davranmasıyla birlikte içerde çalışan personelin seri bir şekilde dışarı çıkartılmasıyla birlikte can kaybı yaşamadık. Bu bizim en büyük sevincimiz. Bununla birlikte bildiğim kadarıyla 14 tane hafif yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Bu son yıllarda İnegöl sanayisinin yaşamış olduğu en büyük yangınla karşı karşıyayız. Burası 110 dönüm kapalı bir alan, kapalı alan içerisinde üretim yapan firmamız var. Tekstil firmamız var, mobilya firmalarımız var ve bu firmalarımızın hepsi de çok ciddi bir şekilde maddi zarar gördüler. Ben hepsine öncelikle firmalarımıza çalışanlarımıza başta geçmiş olsun diyorum. Bizde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak yangının başladığı andan itibaren yanındayız, süreci takip ediyoruz. Bugün itibari ile soğutma çalışmalarını sizde takip ediyorsunuz, alanda devam ediyor. Ciddi maddi zararlar gören firmalarız var. İlk etapta tabi ki soruluyor bunlar bize. İlk etapta bizim öngörümüz 1 milyar TL'nin üzerinde ciddi bir zarar var. Yukarı da çıkabilir ama önemli değil, insana bir zarar gelmedi. Vatandaşımıza, çalışanımıza zarar gelmedi. Bu bizim için teselli kaynağı. Diğer konular tabi ki biz raporlamalarımızı firmalarla görüşmelerimizi toplantılarımızı bugünden itibaren gerçekleştireceğiz. Firmalarımızın durumları net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu firmalarımız ihracat yapan firmalarımız, ihracat yapan firmalara çalışan üretim alanlarımız bu bağlantılar var, kontratlar var, onların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde zarar gören firmalarımıza en ciddi desteği sağlamaya devam edeceğiz. Dünden itibaren birçok kurum bizimle birlikte oldu yangın felaketi yaşayan firmalarımızla birlikte oldu. Başta Bursa Valimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, çevre il ve ilçe yöneticilerimiz, İnegöl Belediyemiz, Kaymakamlığımız cansiperane bir çalışma ortaya koydular. Özellikle helikopter ve uçakların gelmesiyle birlikte aslında yangının büyümesi de, yayılması da engellenmiş oldu. Bu noktada katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ben İnegöl adına, İnegöl iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Özellikle çevre il ve ilçelerden destek aldık. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sürecin takibindeyiz. Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Muhatap bakanlıklarımız, Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve bağlı kurumlar firmalarımıza İnegöl’ümüze bu noktadan sonra ciddi destekler vermeye hazırlar. Bunları bize iletiyorlar. Biz raporlamalarımızı gerçekleştireceğiz, çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşallah hem devletimiz hem milletimiz bir araya gelerek arkadaşlarımızı tekrardan kalkındıracağız. İnegöl güçlü, yardımsever bir sanayi kesimine sahip. İnşallah bizde yangın geçiren sanayici kardeşlerimize hızlı bir şekilde eski üretimlerine dönmelerini adına en üst seviye de destek sağlayacağız. Yangının çıkış nedeniyle ilgili herhangi bir ön bilgi yok. Bu hassas bir konu. Duyumla yorumla bilgi vermek çok doğru bir şey değil ama kaynak çalışmasına veya diğer sebeplerden dolayı diye düşünülüyor. Tabi itfaiye çalışmalarını tamamlayacak, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız çalışmalarını tamamlayacak. Bir rapor ortaya çıkacak. Ondan sonra net bir bilgi verilir. Şu anki bilgiler sadece kulaktan duyma bilgiler olarak geçerli. Onun için net bir bilgi yok.”