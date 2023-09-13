Orhangazi ilçesindeki Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olay, okul müdürü Aysel Bağın öğrencisinin ablası tarafından makamında saldırıya uğradı. Bu olay sonrasında Türk Eğitim Sen, saldırıyı şiddetle kınadı. Yarın, bütün sendikalar okulun önünde bir basın açıklaması yaparak bu saldırıyı protesto edecekler.

MAKAMINDA SALDIRDI

Olay, Orhangazi'deki Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Bilgilere göre, okulun 9. sınıf öğrencisi Z.Y.'nin ablası olduğu tespit edilen bir kişi, okul müdürü Aysel Bağın'ın makamına gidip hakaretlerde bulunduktan sonra müdüre saldırdı. Odada bulunan müdür yardımcısı tarafından zorlukla engellenen saldırgan, okul müdürünü darp ettikten sonra odadan çıkarıldı.

DARP RAPORU ALDI

Yaşanan bu saldırının ardından okul müdürü Aysel Bağın, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, saldırganla ilgili gerekli işlemlere başladı.

Olayın hemen ardından, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Erenler Kız Meslek Lisesi'ne giderek okul müdürü Aysel Bağın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

SENDİKALAR PROTESTO EDECEK

Diğer yandan, Orhangazi'deki tüm eğitim sendikaları, 14 Eylül Perşembe günü saat 12.30'da okulun önünde toplanarak okul müdürünün yaşadığı saldırıyı protesto edecek ve basın açıklaması yapacaklar.