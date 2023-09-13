Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

Bakan Bak, yurtlara yüzde 87 oranında yerleştirme yapıldığını ve yedek yerleştirmelerin yapılacağını söyledi.

Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle:

Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır. Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. Yurt kapasitemiz geçen yıla oranla artış gösterdi 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesiyle gençlerin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var, onlar da kısa zamanda tamamlanacak. Kısa zamanda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşacağız.

Dünyanın en büyük yurt sistemini yönetiyoruz. Barınma değil, beslenme, hijyen, sportif aktivitelerde gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Tercih edilme oranımız bunun en büyük ispatı. Banyo ve tuvaletler eskiden odaların dışında, duş için sıcak su belirli günlerde veriliyordu.

Geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri var. Yurtlarımız sadece öğrencilere değil zor zamanlarda milletin tümüne kapılarını açmıştır. Pandemi, yangın, deprem ve sel felaketlerinde binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık.

2023-2024 yılı yurt başvuruları Yerleştirme oranımızı açıklıyorum. Yüzde 87'lik yerleştirme oranıyla rekora imza attık. Tarihin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilirler, yedek yerleştirme olacak. Pazartesi ve Perşembe günü olmak üzere yedek yerleştirmeleri açıklayacağız. Kalan öğrencileri de kısa sürede yerleştirmiş olacağız.

36 ülkenin nüfusundan daha fazla olan Yurt sayılarımızın sayını artırmaya devam edeceğiz. Gençler hayatlarının en önemli kavşağındayken bizler gençlerin yarınlarını müreffeh şekilde planlamaktır.

Kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini kaldırdık. Bütün öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum, sürecin hayırlı olmasını diliyorum.

2023-2024 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama