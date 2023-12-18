Orhangazi ilçesinin tanınmış genç işadamlarından Ahmet Öz (43), bugün sabah saatlerinde Göl Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Öz'ün idaresindeki 34 Z 0040 plakalı otomobil, güneşliği indirirken kontrolünü kaybederek, yolun kenarında park halindeki 6 FZ 8814 plakalı tıra arkadan çarptı. Saat 09.15 sıralarında gerçekleşen kaza sonucunda Ahmet Öz'ün aracı ağır hasar alırken, genç işadamı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ahmet Öz, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda hafif yaralı olduğu belirlenen Öz, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada genç işadamının kullandığı otomobil, çekici yardımıyla tırın altından çıkarılarak hurdaya dönmüş halde görüntülendi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak olayın nedenlerini incelemeye aldı.

MURAT AVCI