Bursa’nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Süleyman Dursun (30) yönetimindeki 16 VK 242 plakalı otomobil, aracın önüne aniden köpeğin çıkması ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak ters durdu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Tolga Çalışkan (30) ve Ömür Efe C. (11) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.