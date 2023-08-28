Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya ve Konya arasında Geyik Dağları’nın güney ucunda yer alan Gevne Yaylası’nda hafta sonu düzenlenen şenliklere katıldı.ANTALYA (İGFA) - Aynı zamanda Alanya’nın Aliefendi ve İshaklı mahallelerinin yaylası olan Gevne'de düzenlenen şenliklerde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük çadırında şenlik için bir araya gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Yaylacıların büyük ilgi gösterdiği Başkan Uysal, yaptığı konuşmada “Torosların zirvesinde buluşarak memleket ve vatan sevgisini iliklerinde hisseden ve hissettiren kıymetli hemşirelerim, burada olmak çok güzel. Bu yaylalarda, doğamızı ve doğal zenginliklerimizi koruyarak, gelecek nesillere aktararak ve Allah’ın izniyle al bayrağımızı hep bu dağlarda dalgalandırarak nesiller boyu yaşayalım” ifadelerine yer verdi.