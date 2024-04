Bursa şehir merkezindeki en büyük çam ormanı rezervlerinden birine sahip olan BUÜ, bu alanların korunması ve daha da genişletilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Görükle yerleşkesi içindeki çam ağaçlarına ve insanlara da zararı dokunan çam kese böceği için her yıl yapılan biyolojik mücadele bu sene için de başlatıldı. Üniversite yönetimi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Çam Kese Böceği "Thaumetopoeapityocampa” popülasyonunu yok etmek amacıyla kampüs ormanları içerisinde terminatör böcek salınımı yaptı. Kampüsün farklı noktalarında bine yakın böcek çam ormanlarının içine bırakılırken, takip ve müdahale için de sorumlu ekiplerin koordinasyonu sağlandı.

“Yeşil kampüs geleceğe bırakacağımız mirasımız”

Her yıl büyük bir titizlikle yürütülen mücadelenin 2024 yılı için de başarıyla tamamlandığını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sahip oldukları çam ormanı rezervine son derece büyük bir kıymet verdikleri belirtti. Sürdürülebilir kalkınma planı doğrultusunda yeşil kampüs ve temiz çevre konularında hassas bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Sahip olduğumuz ormanlarımız bizim geleceğe bırakacağımız başlıca miraslarımız arasındadır. Üniversitemizin kurulduğu yıllarda dikilen fidanlar, bugün şehrin merkezindeki en büyük orman alanları olarak duruyor. Türkiye’deki en büyük ve en yeşil kampüslerden birine sahibiz. Bu güzelliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çam ormanlarımızı zararlı haşerelerden korumak için Orman Bölge Müdürlüğümüzün de desteği ile çam kese böceğinin doğal yırtıcısı olan terminatör böceklerinin ormanlarımıza salınımını tamamladık. Bu böceklerimizin sayısını da düzenli olarak artırmayı hedefliyoruz. Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA