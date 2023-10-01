Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen bir trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

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Kaza, Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkiinde gerçekleşti. 34 BS 4555 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar olayı bildirdi, bunun üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı başlattı.

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