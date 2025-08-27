Turnuvada yediden yetmişe her yaştan sporcu yer alabilecek. Katılımcıları bekleyen çeşitli ödüllerle birlikte, satranç tutkunları kıyasıya bir mücadele içinde olacak.

Çarşı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Şimşek, satrancın gençler için önemine değinerek, “Satranç, gençlerimize akıl, zeka ve strateji anlamında büyük kazanımlar sağlıyor. Biz de Çarşı Spor Kulübü olarak bu desteğimizi yıl içinde de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Okulların açılmasıyla aynı döneme denk gelen turnuvanın, öğrenciler için moral ve motivasyon kaynağı olacağını belirten Çarşı Spor Kulübü yönetimi, yıl boyunca benzer faaliyetlerin süreceğinin altını çizdi.

Turnuvaya katılmak isteyenler, kayıtlarını Bursa TSF’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. Organizasyon komitesi, tüm sporculara başarılar dileyerek şu mesajı paylaştı:

“Amacımız, bu tür etkinliklerle çocukların tablet ve telefon başında geçirdikleri zamanı azaltmak ve onların zihinsel gelişimlerine katkı sunmaktır. Bu kazanımlar sayesinde ilerleyen süreçte gençlerimizi toplum için faydalı bireyler olarak görmeyi hedefliyoruz.”