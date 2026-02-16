Ramazan ayının kış mevsimine denk gelmesi nedeniyle yaz aylarına oranla daha az susuzluk hissedileceğini belirten Altun, yine de gün içerisinde su tüketilememesi ve iftarda bir anda ağır yemekler yenilmesi nedeniyle hazımsızlık yaşanabildiğini söyledi. Hazımsızlık şikâyetine karşı demirhindi şerbetini tavsiye eden Altun, "Ramazan yaklaşıyor ve kışa denk geldi. Yaz kadar susuzluk yaşamayacak olsak da gün içerinde su tüketemediğimiz ve bir anda ağır yemekler yediğimiz için hazımsızlıklar yaşanıyor.

Hazımsızlık gibi rahatsızlıklara ramazan şerbetleri öneriyoruz, vatandaşlarımız demirhindi şerbeti içilebilir. İçine narçiçeği ve tarçın katılarak gün içinde kaybetmiş olduğumuz sıvıyı dengelemek için kullanılır. Ayrıca kabızlık tarzı bir durum yaşanacak olursa da rezene, anason, kişniş tavsiye ediyoruz. Bu gıdaların düzenli olarak tüketilmesini öneriyoruz. Orucu açtıktan sonra sahura kadar bol miktarda sıvı tüketilmeli. Suyun içine tarçın atılabilir veya demirhindi şerbeti, hibiskus şerbeti, mor reyhan şerbeti yapılabilir bu gıdaların tüketilmesi bağırsaklara ve hazımsızlığa faydalı olacağını sunuyoruz" şeklinde konuştu.