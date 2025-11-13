Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil A. idaresindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.’ye ait 10 ARD plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil A., ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.