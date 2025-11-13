Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki artışlar, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor. Motorine yapılan ardışık zamların ardından bu kez benzine fiyat artışı bekleniyor.

25 Ekim’de motorine 3 lira 4 kuruşluk bir zam yapılmış ve bu artış, akaryakıta tek seferde gelen en yüksek zam olarak kayıtlara geçmişti. 7 Kasım’da ise motorinin litresi 2 lira 7 kuruş daha yükselmişti. Bu zamlarla birlikte Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde motorinin litre fiyatı 60 liranın üzerine çıkmıştı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, şimdi ise benzine zam geliyor. 15 Kasım Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk bir artış yapılması bekleniyor. Bu düzenlemenin ardından benzinin litre fiyatının şehirden şehre değişmekle birlikte 55-56 lira bandına yükseleceği tahmin ediliyor.