Bursa'da Karacabey'in İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü içinde ailesinin de bulunduğu aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. 5 kişi yaralandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Karacabey'in Karakoca Mahallesi İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan kaza ihbarı sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Karacabey İstasyonu'ndan da ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına müdahale etti.

Araç içinde yaralı olarak bulunan sürücü A.S. (34) ile birlikte S.Ç. (31) ile 1 yaşındaki E.S., 10 yaşındaki C.S, 9 yaşındaki M.S. yaralandı.

Yaralılardan C.S'nin durumunun ağır olduğu ve Şehir Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.