Arnavut kökenli iş insanları tarafından Bursa’da kurulan Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Gökhan Biçen, oy birliğiyle ARNİAD’da yeniden başkanlığa seçildi.BURSA (İGFA) - ARNİAD’ın ilk olağan genel kurulu, Adranos Hotel’de gerçekleştirildi. Üyelerin geniş katılım sağladığı genel kurulun divan başkanlığını Refik Beri yaptı.

Genel kurulda oylanan maddeler arasında Tüzük’teki iki maddenin değişikliği de yer aldı. Tüzük değişikliğiyle göre; 3 yılda bir yapılması planlanan genel kurulların 2 yılda bir yapılması ve yönetim kurulu üye sayısının 7’den 12’ye çıkartılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Genel kurulda gelir-gider tablosu ve faaliyet raporunun üyelerin bilgisine sunulması ve oylanmasının ardından organ seçimlerine geçildi. Seçimde ARNİAD’ın Kurucu Başkanı Gökhan Biçen, ilk genel kurulda üyelerin oy birliğiyle, başkanlığa seçildi.

Yaptığı teşekkür konuşmasında Gökhan Biçen, genel kurula katılan ve kendisi ve yönetimine destekleyen tüm üyelere teşekkür etti.

Derneğin temellerinin 2022 yılının sonlarında atıldığına işaret eden Biçen, “Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 50 üyeye ulaştık. Ticaret ve ekonomi adına ülkemize değer katma misyonumuz var. Güven ve dostluk temelinde inşa ettiğimiz derneğimiz emin adımlarla geleceğe ilerliyor. Bugün de ilk genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin uzun yıllar ayakta kalabilmesi için tüm hemşerilerimizi derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

ARNİAD’IN YENİ YÖNETİM KURULU

Gökhan Biçen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda; Fuat Kumova, Muharrem Zümrüt, Recep Işığıbol, Emin Bilaç, Serdar Haysaloğlu, Orhan Geylan, Gökay Şensoy, Muhammed Şerif, Recep Bülbül, Gökhan Bican ve Refik Beri yer aldı.

Denetim Kurulu ise Mesut Asığ, Bayram Taşocak ve Ramiz Öztürk'ten oluştu.