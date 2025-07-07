

Kaza, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki 34 PD 0513 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken bölgede park uygulaması yapan polis memuru M.K’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis, daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.