Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir semt pazarında çıkan kavgada, esnaf olan Güray (38) ve kardeşi Gürkan Diren'i (36) pompalı tüfekle yaralayan Hasan Bozkurt (43) ve kardeşi Recai Bozkurt (33) tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sularında Hamzabey Mahallesi Mektep Sokak'ta kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda esnaf olarak çalışan Güray ve Gürkan Diren kardeşler ile tezgahlarının önüne gelen Hasan ve Recai Bozkurt isimli kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma, diğer esnafların müdahalesi ile sona erdi. Ancak Bozkurt kardeşler, bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekle geri dönerek, pazarcılık yapan iki kardeşe ateş açtı. Güray Diren bacağından, Gürkan Diren ise karın bölgesinden yaralandı. Yaralılarla şüpheliler arasında arbede yaşanırken, çevredekiler müdahale ederek, şüphelilerin elindeki silahı aldı.

Pazarda panik yaşanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Diren kardeşler, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ameliyatla vücutlarındaki saçmalar alınan Diren kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Hasan Bozkurt ile Recai Bozkurt, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Olayın nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.