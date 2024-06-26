Bursa’da Haziran ayı içerisinde İnegöl, Osmangazi, Orhangazi ve Nilüfer ilçelerinde peş peşe trafo patlamaları meydana geldi. Yaşanan patlamalarda maddi zarar yaşanırken, patlama sonrası çıkan yangınlarda şans eseri yaranan olmadı. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle trafolarda yaşanan patlama ve yangından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yaşanan bu trafo patlamaları sonrasında gündeme neden bu patlamaların yaşandığı geliyor. Sabotaj mı, arıza mı yoksa farklı bir sebebi mi var bu patlamaların. İşte sebebi;

Edinilen bilgiye göre, son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle klimalardan kaynaklanan aşırı tüketimin bölgelerde elektrik şebekesinin verimli kullanılmasını engellediği, kablolardaki aşırı ısınma nedeniyle arızalara neden olduğu öğrenildi. Aşırı ısınma sonrası trafolardan yangın ve patlamalar meydana geliyor.