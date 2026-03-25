Maçın ardından İnegöllü gazetecilere açıklama yapan Ademoğlu, bol eksikli karşılaşmada alınan bir puanın değerli olduğunu vurgulayarak, “Çok eksiğimiz vardı ama buna rağmen üç puanı kazanmak için hazırlandık ve sahaya çıktık. Ancak bir puan da önemli bir puandı. Önemli bir rakipten bir puanı aldık, yenilmeden dönmek de güzel bir duygu. Verilen penaltı kesinlikle penaltı değil, rakip takımın oyuncusu bile aynısını söyledi. Son dakikalarda Taner’in golünde el de yok. Verilmeyen net golümüz var…” dedi.

“KARARLAR YALNIZCA HAKEMLERİN İNSİYATİFİNE BIRAKILIYOR”

Bariz şekilde hissedilen hakem hatalarına da değinen Başkan Kani Ademoğlu, “Maalesef Türkiye Süper Lig ve 1.Lig’de VAR sistemi olduğu halde tartışılırken 2.Lig’lerde kararlar tamamen hakemlerin inisiyatifine kalıyor. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp üç puanları alıp hedefimize ilerleyeceğiz. Buradan yenilmeden dönmemizin olumlu sonuç olduğuna inanıyorum.” dedi.

“TARAFTRARIMIZA HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHİTİYACIMIZ VAR”

Kalan haftaları kayıpsız geçirmek istediklerini ve taraftar desteğinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Kani Ademoğlu, “Teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve bizi asla yalnız bırakmayan, bugün de binlerce kilometre yol gelerek takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü göstermemiz gerekiyor. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız 24 Erzincanspor karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımımıza itici güç olacağınıza inanıyoruz. Sahadaki baskı, tribündeki destekle birleştiğinde üç puanı hep birlikte alacağımıza yürekten inanıyoruz.” dedi.

“ZOR GÜNDE VERİLEN DESTEKLER KIYMETLİ”

Başkan Ademoğlu konuşmasının sonunda, “Sezon başından bu yana tüm deplasmanlarımızda takımımıza otobüs desteği sağlayan İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a, bu maçta da uçak bileti desteğinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e ve kulübümüze destek ve katkı sunan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Takımımızın yanında olan, her şartta desteğini hissettiren tüm kişi ve kurumların katkısı bizim için büyük bir değer taşıyor.” dedi.