Dünyanın en popüler uygulamalarından biri pozisyonunu koruyan Snapchat için yeni veriler yayınlandı. Snap Inc tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılında kullanıcılar yaklaşık 2 trilyon snap oluşturdu. Bu ise günde yaklaşık 5,5 milyar, saniyede ise 63 bin farklı fotoğraf ve videoya karşılık geliyor.

Snapchat'in günlük yaklaşık 474 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Şirketin blog yazısına göre Snapchat, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurma ve bağlantı sağlama süreçlerinde yoğun şekilde tercih ediliyor. Platformda 2024 yılı boyunca 1 trilyonu aşkın snap gönderildiği daha önce duyurulmuştu. Son açıklanan verilere göre ise Snapchat’in aylık kullanıcı sayısı 946 milyona ulaştı.