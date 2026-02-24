Edinilen bilgiye göre, özellikle akşam saatlerinde mahalleye gelerek "piyasa" yaptığı öne sürülen araçlar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Gürültü kirliliğine neden olan abartı egzozlu araçlar ve yüksek sesle müzik yayını yapan sürücüler mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Hatalı parklar nedeniyle zaman zaman trafik akışının da aksadığı öğrenildi.

Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Zaman zaman polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı sokağı her iki yönden araç trafiğine kapatarak sadece yaya girişine izin verdi.

Bu uygulama sayesinde hem trafik akışı kontrol altına alındı hem de mahallede oluşan araç kalabalığının önüne geçildi. Üç gün süren uygulamalarda çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde abartı egzoz kullanımı, yüksek sesle müzik yayını, hatalı park ve çeşitli trafik ihlalleri başta olmak üzere farklı maddelerden toplam 254 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi.



Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtirken, kurallara uymayan sürücülere yönelik uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.