Bursa’da organize sanayi bölgesindeki plastik toplama fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik toplama fabrikasında 17.00 itibariyle yangın çıktı. Alevleri ve siyah dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere teslim olan fabrikaya kısa zamanda 10’dan fazla itfaiye aracı sevk etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

İtfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın sonunda yanın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarını tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.