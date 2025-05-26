Görüntülerde yer alan olayın, temizlik personeli tarafından yapıldığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, görüntülerdeki posterin temizlik görevlisi tarafından depodan çıkarılarak serildiğini, bu durumun belediye yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiğini ifade etti. Olayın kurumsal yaklaşımla bağdaşmadığını vurgulayan yetkililer, yaşananların ardından derhal idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, kusuru bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli tüm idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, kamu görevine duyulan saygı ve temsil makamlarına gösterilmesi gereken özenin kurumun temel değerleri arasında yer aldığı hatırlatılarak, benzeri olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuyla paylaşıldı.