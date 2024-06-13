Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde vatandaşların yürüyüş yaptığı ve yazın yoğun olan Marina Bulvarı’nda motosikletlerin kural tanımazlığı insanlara rahatsızlık veriyor. Özellikle akşam saatlerinde kuralları görmezden gelerek yaya olan vatandaşları da tehlikeye sokan motosikletlilere karşı yetkililerin önlem alması istendi.



Bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Burada çocuklarımızla rahat yürüyüş yapamıyoruz. Her yer motosiklet dolu. ‘Motosiklet giremez’ tabelasının olduğu yere kalıcı duba ya da başka bir önlem alınmalı. Motosiklet sürücüleri kuralları ihlal ediyor” diye konuştu.