Tekirdağ’da her yıl geleneksel olarak uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve bu yıl 58’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’nde başladı.

Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin 58’incisi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’nde başladı. Açılış töreni, halk oyunları gösterileri ve en güzel kiraz ödüllerinin verildiği törene Naip Mahallesi sakinleri ve Tekirdağ’ı vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Bu yıl 58’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Kiraz Festivali 1961 yılında gazeteci Fair Taner, Türk Ocağı Başkanı Mehmet Serez, Tiyatrocu Yılmaz İçöz, Halk Eğitim Müdürü Ali Saydam, Teknik Ziraat Müdürü Cemal Bey’den oluşan ekibin öncülüğünde ve Tekirdağ halkının katkılarıyla ’Kiraz Cümbüşü’ adıyla Naip Mahallemizde başlamıştır. 3 yıl süren cümbüş, yıl 1964’ü gösterdiğinde ’Kiraz Festivali’ haline dönmüş ve Türkiye’nin dört bir yanında hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen bir organizasyon haline gelmiştir" diye konuştu.

"Ülkemizin en uzun süredir devam eden etkinliklerinin başında gelmektedir"

Başkan Nallar, "Tekirdağ’ın tanıtımında rol oynayan birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Tekirdağ Kiraz Festivali yarım asrı aşan ve ülkemizin en uzun süredir devam eden etkinliklerinin başında gelmektedir. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçemizde belediyemizin öncülüğünde düzenlenen festival organizasyonu ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren geleneklerimizi gelecek nesillere taşıdığımız ve şehrimizin marka değerini yükselten uluslararası bir festivaldir” dedi.

"Nasipse seneye plakamız olan 59’uncusunu yapacağız"

Nallar’dan sonra konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, “Tekirdağ’ımız bir tarım şehri, ayçiçeği üretiminde Türkiye’nin birinci sırasında, buğday üretiminde üçüncü sırasında, Ulu Önder Atatürk tarafından kurulan Bağcılık Enstitümüz var. Türkiye’nin her bir yerindeki bir üzüm bağı, üzüm çeşidi varsa bizde var. Onları geliştiriyoruz. Şarköy’de, Süleymanpaşa’da üzüm çeşitlerimiz var, kiraz çeşitlerimiz var. Zeytin çeşitlerimiz var. Tarım bakımından oldukça zengin ve verimli bir şehiriz. Ama bugün 58 yıldan beri devam eden bir festivaldeyiz. Nasipse seneye plakamız olan 59’uncusunu yapacağız. İnşallah, daha iyi daha kalabalık daha coşkuyla yapacağız. Festivalimizin şehrimize, Naip Mahallemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

En güzel kirazlar seçildi

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından Tekirdağ yöresine ait halk oyunları sergilendi. Süleymanpaşa’da yetişen en güzel kirazların sergilendiği törende, Kiraz Güzellik Yarışması’nda dereceye katılanlara ödülleri verildi. Gerçekleştirilen kiraz güzellik yarışmasında 1. Eşref Meral, 2. Gülşen Örnek, 3. Zerrin Esen oldu.