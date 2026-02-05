Özbağ'ın kiracısından aldığı 4 bin 100 liralık senetler üzerinde oynama yapıp 44 bin 100 lira yaptığı senetleri icraya verse de senetlerin üzerinde sonradan oynama yapıldığı kriminal inceleme sonrası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özbağ, 2020 yılında bir müridinin rüyasını anlatarak (haşa) ilah olduğunu iddia etmişti. Aynı şeyh 2023 yılında da maaşlarını düşürerek emeklilere ders verilmesi gerektiğini savunup Sünnet 'geçinemiyorum' deyince '5'ten 3'e indir' diyor" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

2017 yılında kendisine ait dükkanı aylık 4 bin 100 liraya kiraya veren Mustafa Özbağ, kiracısından 12 ayrı senet aldı. Her ayın başında, kiracısına ödenen kiraya karşılık bir senet veren Özbağ, son senedi icraya verdi. Ancak icraya verilen senet 4 bin 100 liralık değil, 44 bin 100 liralıktı. Kiracı Heybullah Demir icraya itiraz etti, Özbağ'a dava açtı. Yıllarca süren davada karar çıktı.

2022 tarihli bilirkişi raporunda, Mustafa Özbağ’ın Heybullah Demir’den aldığı 4 bin 100 liralık senedin tutarını icraya vermeden önce değiştirerek başına “4” eklediği ve alacağı 40 bin lira artırdığı belirlendi. Haksız kazanç sağlamak amacıyla senette tahrifat yaptığı tespit edilen Özbağ hakkında, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçlarının oluştuğuna karar verdi.

Mahkeme, Özbağ’ı resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırırken, pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezada indirim uygulamadı. Kararda, sanığın daha önce Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 30 ay hapis cezası almış olması da dikkate alındı. Kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçundan verilen 3 yıl 6 ay hapis ve 2 bin gün adli para cezası ise eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle dörtte bir oranında indirildi. Bu kapsamda Özbağ’a toplamda 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 6 bin lira adli para cezası hükmedildi.

Dosyanın istinaf incelemesini yapan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayladı ve sanık hakkında verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kesinleşti.

"Gözüme baka baka yemin etti"

Mağdur Heybullah Demir, yaşadıklarını röportajda şu sözlerle anlattı:

"2016 yılında bu şahsın dört katlı iş yerini kiraladım. Kira ve güvence bedeli olarak benden senet aldı. Toplam 12 senet verdim, 10 tanesini ödedim ve geri aldım. Ancak iki senet kendisinde kaldı. Bu iki senetten birinin tutarı 4 bin 100 liraydı. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra bu senedin başına ‘4' ekleyerek tutarı 44 bin 100 liraya çıkarmış ve icraya vermiş. Evime haciz geldi." dedi.



"10 Yıl boyunca mahkemelerle uğraştım"

Uzun süren hukuk mücadelesinin kendisini hem maddi hem de manevi olarak yıprattığını belirten Heybullah Demir, "Yaklaşık 10 yıl boyunca icralarla, mahkemelerle uğraştım. Üç ayrı davayı kazandım. Bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadım, kriz geçirdim. Maddi ve manevi olarak çok yıprandım" dedi.



"Mahkemede yemin etti, kriminal rapor gerçeği ortaya çıkardı"

Heybullah Demir, sanığın mahkeme huzurunda yemin ettiğini ancak bunun da gerçeği yansıtmadığını söyledi:

"Hakim huzurunda kendisine soruldu. ‘Bu senet üzerinde herhangi bir oynama yaptın mı?' denildi. Gözüme baka baka kutsal bildiğim tüm değerler üzerine yemin ederim dedi. Ancak senet kriminal incelemeye gidince senette oynama yapıldığı tespit edildi. Yani yemin de yalan çıktı."



"Adalet geç de olsa yerini buldu"

Yaşanan sürecin sonunda verilen kararla bir nebze olsun rahatladığını dile getiren Heybullah Demir, "Bizim güvenimizi kötüye kullanan insanlar oldu ama en sonunda adalet yerini buldu" dedi.