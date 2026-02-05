Edinilen bilgilere göre, uzun süredir onarılmadığı belirtilen yolda oluşan çukur ve keskin zemin, seyir halindeki araçlar için tehlike oluşturuyor. Yoldan geçen birçok sürücü, lastiklerinin patladığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Mağdur olan sürücüler, yolun özellikle gece saatlerinde fark edilmesinin zor olduğunu ifade ederek, yetkililerin bir an önce gerekli çalışmaları yapmasını istedi. Yaşanan durumun maddi zarara yol açtığını dile getiren vatandaşlar, aynı sorunun daha büyük kazalara neden olmadan çözülmesini talep etti.

Bölge sakinleri ve sürücüler, Alanyurt Kozluca yolundaki bozukluğun acilen giderilmesini bekliyor