Bakan Işıkhan, tecil ve taksitlendirme süreçlerinde daha önce zorunlu olan yüzde 10 peşinat uygulamasının kaldırıldığını bildirdi. Yeni düzenleme ile borç taksitleri, ilk taksit dahil olmak üzere eşit miktarlarda ödenebilecek. Konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ