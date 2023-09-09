Bursa'da, Soğanlı Mahallesi'nde karşılaşan iki genç grubu arasında sözlü bir anlaşmazlık başladı ve bu kısa süre içinde fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi eline aldığı bir satırı diğer gruba doğru savurdu. Bu tehlikeli olay sırasında bıçakların çekildiğini gören çevredekiler, kavgayı ayırmak için cesaret edemedi.

Taraflar arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi sonucunda, bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi de bıçak darbeleri aldı. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılar tedavi altına alındı ve durumları izlenmeye başlandı.

Olayın ardından polis, bu vahim olayın nedenlerini ve tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla bir tahkikat başlattı.