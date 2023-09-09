Bursa, sahip olduğu toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandıyla büyük bir ilgi çekiyor. Bu ilginin merkezinde ise son 'Mavi Bayrak' unvanını taşıyan Kurşunlu Halk Plajı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl, yüksek kalite standardını temsil eden 'Mavi Bayrak' ödülünü Bursa'da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı kazanmıştı. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da İnciraltı Plajı ile birlikte Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'nı 'Mavi Bayrak'la taçlandırdı. Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısı, Bursa'nın turizm potansiyelini her geçen gün artırıyor.

Sonbaharın ilk günlerinde, 'Mavi Bayrak'lı Kurşunlu Halk Plajı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlere hizmet vermeye devam ediyor. Plajda ücretsiz olarak sunulan şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabinleri ve tuvalet gibi olanaklar, tatilcilerin rahat bir gün geçirmesini sağlıyor. Deniz suyu temizliği ve kumsal kalitesiyle öne çıkan Kurşunlu Plajı, gelecek sezon Bursa'nın en gözde sahillerinden biri olmaya aday.

Manisa'dan ailesiyle Kurşunlu'ya gelen Ozan Zorluöz, plajın hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, "Belediye burada harika bir hizmet sunmuş. Mavi Bayrak alındığını internetten duyduk ve geldik. Plaj gayet temiz ve güvenli. Ailece keyifli bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederim" dedi.