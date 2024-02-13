Dirençli kentleri oluşturmak için gerekli olan alt yapı ağının oluşumunda yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, muhtemel sel felaketlerinin önüne geçebilmek için çalışmalara hız verdi.

Bu çerçevede, Gemlik ilçesi Umurbey Kavşağı ile İstiklal Caddesinin kesişimi arasında yapılacak olan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı için yatay delgi çalışmalarına başlayan BUSKİ ekipleri, söz konusu kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yapılacak üç adet yatay delgi ile İstanbul Yolu altında ana kolektör hattına bağlayacak. Bu sayede, muhtemel sel felaketinin ve İstanbul Yoluna olan taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Dirençli şehirlerin ancak güçlü altyapı ağı üzerine inşa edilebileceğini her platformda dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelerdeki altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Gemlik’teki kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını, yatay delgi çalışması ile kara yolunun altından geçiriyoruz. Özellikle kış mevsiminin de getirdiği iklim şartlarını göz önüne alarak, muhtemel sel felaketlerinin önüne geçebilmek için ekiplerimizi seferber ettik. Bu doğrultuda, Orhangazi’nin Hürriyet ve Gedelek mahallelerinde iki adet yatay delgi tamamlandı. Gemlik’te Hisar Mahallesinde bulunan atık su hattı için bir adet geçiş tamamlanmış olup, ikinci geçişin imalatına başlandı. Orhangazi’de iki adet Gemlik’te üç adet olmak üzere, toplamda beş adet yatay delgi ve bağlantıları en kısa zamanda tamamlanacak. Çalışmalarda her türlü teknolojiyi kullanarak günlük hayatın akışına engel olmadan vatandaşımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



Bütün ilçelerde alt yapı seferberliği başlattıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, 2023 yılında Gemlik’te 5 bin 807 metrelik içme suyu hattı, 2 bin 312 metrelik kanalizasyon hattı, 3 bin 157 metrelik yağmur suyu hattı imalatı ile 850 metrelik dere temizliği gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Aktaş, bununla birlikte 2 adet su sondajı ve 1873 tonluk asfalt kaplama çalışmasına imza attıklarını da sözlerine ekledi.