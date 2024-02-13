Akbank, 2023 yılında Türk ekonomisine 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği sağladığını açıkladı. Banka, deprem bölgesine katkı sağlamak adına, EBRD’den 90 milyon dolara kadar ve IFC’den 60 milyon dolar ve 10 milyon euro tutarında fonlama sağladı.

Akbank, yeni dönem strateji ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. 2023 yılında Türk ekonomisine 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği sağlayan banka, KOBİ’lere nakdi kredi desteğini bir yılda yüzde 49 artırarak 134,4 milyar TL seviyesine getirdi.

Yeni dönem strateji ve hedeflerini paylaşan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bugün, geçmişten gelen mirasımızla, vizyonumuzu ve beklentilerimizi üzerine inşa ettiğimiz çok sağlam bir temele sahibiz. Bu vesileyle öncelikle, vizyoner liderlikleriyle Akbank’ı bu noktaya taşıyan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil’e en içten şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerine başladı.

Bu temelin üzerinde bankayı çok daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini altını çizen Gür, "Bu doğrultuda Akbank, en büyük banka olmak için yola çıktı. Müşterilerimizin teveccühü ile bu amacımıza rahatlıkla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

“Akbank, bütünüyle bu toprakların, Türkiye’nin bankası”

Gür, sözlerine şöyle devam etti: "Akbank, ülkesine duyduğu adanmışlıkla, yatırımlarını Türkiye’nin geleceğine yapan bir banka. Yüzde yüz Türk sermayeli; bütünüyle bu toprakların, Türkiye’nin bankası. Tüm faaliyetlerinde ülkemize ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumlulukla ilerliyor. Bunun bir yansıması olarak da Türk ekonomisinin temel taşlarından biri konumuna ulaşmış bulunuyor. Bugün Akbank, Borsa Istanbul’a kote şirketler arasında, ilk 20 firma arasında. 2023 yılsonu itibariyle yüzde 55 yabancı payıyla banka hisseleri arasında en yüksek yabancı payına sahip. BIST 30 hisseleri arasında ise 3. sırada yer alıyor."

“2023’te Türkiye ekonomisine 1 trilyon 201 milyar TL destek sunduk”

Bankanın 13 bin kişilik güçlü ve yetkin ekibiyle Türkiye’ye sunduğu değeri zenginleştirmeye devam ettiğini söyleyen Gür, "2023 yılında da Türk ekonomisine 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde özel sektöre verilen toplam nakdi kredilerin yüzde 15’ini biz sağlıyoruz. Bu dönemde toplam tüketici kredileri hacmimiz yüzde 121 artışla 318 milyar TL’ye ulaştı. KOBİ’lere nakdi kredi desteğimiz bir yılda yüzde 49 artarak 134,4 milyar TL seviyesine geldi. 2020 yılından bu yana ödediğimiz vergi 42 milyar TL seviyesinde. Ayrıca, sadece kendi bünyemizde oluşturduğumuz istihdam değil, ekonomiye sağladığımız finansal hizmetlerle de milyonların istihdamını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Son 2 yılda 4.6 milyon net müşteri kazanımı”

Gür, "76 yaşında köklü bir banka olan Akbank, dinamizmini dijital ve yenilikçi hizmetleriyle koruyor, bu da hızla artan müşteri sayılarına yansıyor. 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 4.6 milyon net müşteri kazandık. Böylece sadece son 2 yılda aktif müşteri bazımız yüzde 55 arttı. 2023 yılsonu itibarıyla 13.1 milyon müşteriye ulaştık. 4 milyon yeni müşterimiz dijital kanallarımızı kullanarak Akbanklı oldu. Bu, Akbank’ı tercih eden her üç yeni müşterimizin ikisinin dijitalden geldiğini gösteriyor. Dijital müşteri penetrasyonumuz ise yüzde 85’in üzerinde" dedi.

“Güçlü ve etkili paydaş ağımız, oluşturduğumuz güvenin göstergesi”

Sendikasyon kredilerinde her sezon süreci başlatan, fiyatı belirleyen banka olduklarını hatırlatan Gür, "Uluslararası piyasalarda edindiğimiz saygınlığımız ve oluşturduğumuz güven, alternatif fonlama kaynaklarına erişimimizi kolaylaştırıyor: 2023 yılsonu itibarıyla ulaştığımız toplam 5,3 milyar dolar tutarındaki yurt dışı borçlanma bakiyesi, bunun önemli bir göstergesi" diye konuştu.

“Sosyal ve sürdürülebilir fayda odaklı finansal çözümlere odaklanıyoruz”

Gür, "Banka olarak sürdürülebilirlik odaklı ürün ve hizmetlerimizle finansal sağlığa odaklanırken, toplumsal ve çevresel gelişime de hizmet ediyoruz. Bu doğrultuda, 2023 yılı yurt dışı borçlandırma bakiyemizin yüzde 60’ı sürdürülebilirlik temalı gerçekleşti. Deprem bölgesine katkı sağlamak adına, EBRD’den 90 milyon dolara kadar ve IFC’den 60 milyon dolar ve 10 milyon euro tutarında fonlama sağladık. 2023 yılı içerisinde toplamda 242 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli, 8 adet sosyal tahvil ihracı gerçekleştirdik. Akbank bu piyasalarda pek çok ilke de imza attı. Türkiye’deki ilk sosyal temalı sendikasyon kredisi ve dünyada ilk cinsiyet eşitliği sermaye benzeri tahvili bunlardan bazıları. Sürdürülebilirlik stratejimizle aynı zamanda yeşil projeler ve kadın girişimciliği için KOBİ’lere verdiğimiz destek kapsamında 50 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli kaynak sağladık. Tüm bu çalışmalarımızla; 2020-2030 yılları arasında 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimizi çok önceden aştık ve 2030 yılı için yeni hedefimizi 800 milyar TL olarak belirledik" şeklinde konuştu.

“Yeni yatırımlarla hizmet ve etki alanımızın sınırlarını genişletiyoruz”

Gür, "Banka olarak geleneksel bankacılıkta ülke ekonomisine yaptığımız katkıdan kripto alım-satım platformuna kadar her alanda öncü hizmetleri hayata geçiriyoruz. Yeni iştiraklerimiz ve girişimlerimizle de sektörde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene Stablex’i Ak Yatırım bünyesine kattık, Türkiye’de kripto alım-satım platformlarında bu bir ilk. Dünyada ve Türkiye’de gelişmekte olan bu alanda yenilikçi ve öncü duruşumuzu korumaya devam edeceğiz. Kurduğumuz Akbank Ventures ile de global piyasalarda yeni gelişen teknolojileri ve trendleri yakından takip edebileceğimiz, yakaladığımız fırsatları ülkemize de taşıyabileceğimiz bir kanal açtık. Yeni dönemde, ihracatın finansmanı, nakit yönetimi, KOBİ ve ticari müşterilerimize dönük yenilikçi ürün ve hizmetler, bizim kendimizi daha da göstereceğimiz bir alan olacak" dedi.

“Finansal sağlamlığımızla teknoloji gücümüzü birleştiriyor, öncü çözümleri hayata geçiriyoruz”

Teknolojinin güçlü yatırımcısı olduklarını söyleyen Gür, "Son 4 yılda teknolojimize 700 milyon dolar üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sayede, Türkiye’nin en ileri teknolojilerle oluşturulmuş veri merkezini inşa ettik ve en yeni donanımlarla yenileyerek hayata geçirdik. Dijital kart, limit üstü cebe pos ve dijital yazar kasa gibi dijital ürünlerde öncü olduk. Blok zinciri teknolojisi web 3.0 ile ilk yurtdışı para transferi ve ilk dış ticaret çözümü gibi çok sayıda ürünü, güncel teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak geliştirdik. Üretken yapay zekâ alanında, yakın zamanda Microsoft ile yaptığımız iş birliği sonucunda geliştirdiğimiz, Akıllı Yardım Asistanını duyurduk. İleri analitik ve yapay zekâ konuları üzerinde 10 seneyi aşkın süredir çalışıyoruz. Bu konuda öncü olmaya ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Bir yandan da, Stablex yatırımımızla blok zinciri teknolojisinin avantajlarını daha etkin şekilde kullanmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Büyük bir unicorn’un piyasa değerine eşit bir yatırımla, teknolojideki iddiamızı artırıyoruz”

2024’te teknolojiye 200 milyon dolar üzerinde yatırım yapacaklarını söyleyen Gür, "Önümüzdeki yıllarda da bu yatırımlarımız artarak devam edecek. Bugün itibarıyla 2025, 2026 ve 2027 için planladığımız yatırımlarımızın toplamı 600 milyon doları geçiyor. Yapılan yatırımlar ve yapmayı planladığımız yatırımların toplamı 1.3 Milyar dolar değerinde. Böylece büyük bir unicorn’un piyasa değerine eşit bir yatırımla Akbank’ın teknoloji gücünü ileri taşıyoruz" açıklamalarında bulundu.

“Her alanda sürdürülebilir değer sunmaya odaklanıyoruz”

Gür, sözlerini şöyle tamamladı: "2050 yılına kadar net sıfır banka olma hedefiyle ilerlerken, paydaşlarımızın yaşamlarına da sürdürülebilir bir değer sunmaya odaklanıyoruz. Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalara önem veriyoruz. Bu alanda öncü bir kurum olarak da bugün Akbanklıların yüzde 50’sini, üst yönetim ekibimizin ise yüzde 57’sini kadınlar oluşturuyor. Gençler için eşit fırsatlar oluşturan Akbank Gençlik Akademisi’yle ise 3 yıldır gençleri geleceğin iş hayatına hazırlıyoruz. Bu yolculukta bugüne kadar 135 bini aşkın gencimizi toplamda 3000 saati aşkın eğitim ve etkinliklerle buluşturduk. Afet bölgesinde de Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde başlattığımız Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile 5 ilde 10 bin gencimize yeni nesil yetkinlikler kazandırmak üzere sahadayız. 2023 yılında 30. yaşını kutlayan Akbank Sanat çatısı altında her yıl 700’ü aşkın etkinlikle sanatı toplumumuzun farklı kesimleri için erişilebilir kılıyoruz. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine sunduğumuz katkıyı ise Akbank+ Programıyla ileri taşıdık. Kendi girişimlerini kurmak isteyen Akbanklılar için toplamda 1 milyon dolar yatırım yaptık. Türkiye’nin güçlü ve sürdürülebilir etkiye sahip girişimlerinin Akbank’tan, Akbanklılardan çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, uluslararası ölçekte ilk olan bir proje de dâhil olmak üzere önemli girişimlerle çalışmalarımıza yeni bir boyut ekleyeceğiz. Etki oluşturma, fayda oluşturma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Biz, Akbank’ın en büyük gücünün paydaşlarımızın bize olan güveni olduğunu söylüyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve ülkemize güveniyoruz. Paydaşlarımızın teveccühü ile de 76 yıldır gururla ‘Güveninizin Eseriyiz’ diyoruz. Bunu korumak ve güçlendirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde “Bankacılığın geleceğini tanımlayan Akbank” olmak bizim için ana hedef olacak. Akbank’ın genç, dinamik ve uzman ekipleri, finansın gücünü hayatın her alanında sürdürülebilir bir değere dönüştürecek."