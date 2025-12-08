

Edinilen bilgilere göre, mezarlığa yeni açılan bölümde kazı yapan görevliler, yıllar önce defnedildiği tahmin edilen kişilere ait kemik kalıntılarına rastladı. Durumu gören mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşarken, ortaya çıkan manzara tepkiyle karşılandı.

Mahalle halkı, mezarlığın geçmiş yıllarda hangi sınırlar içinde kullanıldığının net olarak belirlenmemesi ve yeterli inceleme yapılmadan yeni defin kazılarına başlanmasının bu tür görüntülere neden olduğunu düşünüyor. Vatandaşlar, yetkililerden alanın detaylı şekilde incelenmesini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.