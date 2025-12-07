AFAD koordinasyonunda Jandarma, JAK, Mudanya 911 ,AKUT, ANDA, MAK, BAKUT, OSAD, Burulaş Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik ekip, 10 gün boyunca Evciler'den başlayarak İnkaya, Emirleryenicesi, Mesudiye, Eğerce, Muratlı, Çamlıca ve dere yataklarına kadar 40 kilometreden geniş bir çemberi taradı.

Dronlar, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla yapılan aramalarda en ufak bir ize ulaşılamadı. AFAD ekipleri, mevzuat gereği kayıp vakalarında yürütülen 7 günlük yoğun arama çalışmalarını tamamlayıp, herhangi bir bulguya ulaşılmaması nedeniyle operasyonu sonlandırdı. Bölgedeki gönüllü ekipler ile Mudanya 911 ise imkanlar dahilinde keşif amaçlı sınırlı arama çalışmalarına devam ediyor.



Kayıp Mustafa Abi'nin ailesi, köy meydanında günlerdir süren bekleyişin 10. günde daha da ağırlaştığını belirtti. Eşi Ayla Abi, gözyaşları içinde, "Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sağdır diye umut ediyoruz ama hiçbir iz yok. Bir sonuç olsun istiyoruz. Hiç değilse nerede olduğunu bilelim" dedi.



Aile fertleri, Mustafa Abi'nin geçmişte kaybolduğu zamanlarda kısa sürede bulunduğunu, bu kez sürecin uzamasının kendilerini umutsuzluğa sürüklediğini ifade etti.

Evciler ve çevre mahalle halkı, arama çalışmalarına günlerce destek verdi ancak 10. günde herhangi bir bulgu çıkmaması mahallede derin bir üzüntü oluşturdu. Yetkililer, Mustafa Abi'yi gören, kaybolduğu günle ilgili bilgi sahibi olan veya bölgede olağan dışı bir duruma şahit olan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi.