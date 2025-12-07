"Soğuk havanın eklem sıvısını yoğunlaştırarak ağrı reseptörlerini daha hassas hale getirdiğini ve bu nedenle menopoz döneminde eklem şikâyetlerinin belirgin şekilde arttığını gözlemliyoruz" diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle osteoartrit eğilimi olan kadınlarda kış ayları eklem sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Menopozla birlikte bağ dokusunun esnekliğinin azalması ve östrojenin koruyucu etkisinin zayıflaması nedeniyle soğuk hava eklem yüzeyinde daha fazla hassasiyet oluşturur. Sabah saatlerinde veya hareketsizlik sonrası ağrılar artış gösterebilir. Kat kat giyinme, sıcak uygulamalar, düzenli yürüyüş ve hafif germe egzersizleri bu dönemde önemli destek sağlamaktadır. Ağrı, yaşlanmanın doğal bir sonucu gibi görüldüğünde doktora başvurular gecikmekte ve altta yatan sorunlar ilerleyebilmektedir."

Kalp damar sağlığı kış aylarında daha fazla etkileniyor

"Menopozla birlikte östrojen seviyesinin düşmesi tansiyon ve kolesterol dengesini etkilerken, soğuk hava damarların daralmasına yol açarak kalp damar risklerini artırıyor" ifadelerini kullanan Op. Dr. Soner Pul, "Özellikle kış mevsiminde ani ısı değişimlerinden kaçınmak ve dış ortamda vücut ısısını sabit tutmak kadınların kalp sağlığını korumasında kritik rol oynamaktadır. Kış aylarında hareketsizliğin artması dolaşımı olumsuz etkilemekte, buna bağlı olarak çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri daha fazla görülebilmektedir. Tuz tüketiminin azaltılması, düzenli tansiyon takibi, dengeli beslenme ve haftalık egzersiz rutinleri bu dönemde mutlaka uygulanmalıdır. Kış aylarında, özellikle sabah saatleri dolaşım üzerinde daha fazla stres oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Düşme ve kırık riskleri artıyor

Osteoporoz riskinin menopoz döneminde yükseldiğini ve kış aylarında kaygan zeminlerin bu riski tehlikeli boyutlara taşıyabildiğini belirten Op. Dr. Soner Pul, "Kalça ve bilek kırıkları menopoz sonrası dönemde daha sık görülmektedir. Kış aylarında güneş ışığının azalmasına bağlı olarak D vitamini seviyeleri düşmekte, bu hem kemik yoğunluğunu azaltmakta hem de ruh halinde dalgalanmaya neden olmaktadır. D vitamini takviyesi doktor kontrolünde düzenli olarak takip edilmeli. Denge egzersizleri ve uygun tabanlı ayakkabılar kırık riskini azaltmada etkilidir. Ayrıca soğuk havanın genel motivasyonu düşürmesiyle kadınların daha az hareket etmesine sebep olmakta, bu da kemik ve kas sağlığı üzerinde ek risk oluşturmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Kış aylarında kilo artışı menopozla birleştiğinde daha hızlı oluyor

Kışın hareketin azalmasının ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelimin artmasının, menopozdaki metabolizma yavaşlamasıyla birleştiğinde kilo artışını hızlandırdığını belirten Op. Dr. Soner Pul, "Beslenme düzeni bu süreçte kritik öneme sahip. Kış aylarında karbonhidrat ağırlıklı beslenme eğiliminin yükselmektedir. Bu özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda bölgesel yağlanmayı artırarak metabolik riskleri artırmaktadır. Lif tüketiminin artırılması, gün içine kısa hareket molaları eklenmesi, akşam saatlerinde hafif egzersizlerin tercih edilmesi ve sıvı tüketiminin artırılması kilo kontrolüne önemli katkılar sağlamaktadır. Küçük ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri uzun vadede sağlık faydaları sunmaktadır" dedi.

Menopoz doğru yönetildiğinde kontrol edilebilir bir süreçtir

Op. Dr. Soner Pul, "Menopoz yaşam kalitesini olumsuz etkilemek zorunda değil. Eklem ağrısı, çarpıntı, ani kilo artışı veya kemik ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde gecikmeden uzman değerlendirmesi yapılması gerekir. Kış aylarında artan riskler, düzenli takip ve doğru yaşam tarzı düzenlemeleriyle kontrol altına alınabilir. Kişiye özel sağlık planlaması yapıldığında menopoz süreci çok daha rahat ve güvenli yönetilebilir" diyerek açıklamalarını tamamladı.