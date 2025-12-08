Kapalıçarşı’da gram altının alış fiyatı 5.780,98 TL, satış fiyatı ise 5.857,84 TL seviyesinde bulunuyor.
22 ayar bilezik altınında alış 5.285,71 TL, satış 5.528,91 TL olarak kaydedildi.
14 ayar altının alış fiyatı 3.193,98 TL, satış fiyatı ise 4.296,62 TL seviyesinde.
Çeyrek altın Kapalıçarşı’da 9.471 TL alış, 9.549 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Eski tarihli çeyrek altının satış fiyatı 9.438 TL olarak listelendi.
Yarım altında alış 18.943 TL, satış 19.098 TL seviyesinde bulunuyor.
Tam altın ise Kapalıçarşı’da 37.769 TL alış, 38.045 TL satış fiyatıyla yatırımcıların karşısına çıkıyor.
