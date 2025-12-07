Hafta sonunu değerlendirmek için Uludağ’a çıkan Bursalılar ise aniden bastıran kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Kartopu oynayan vatandaşlar, yeniden beyaza bürünen Uludağ’ın keyfini çıkarırken yetkililer dikkatli olunması uyarısını yineledi.

Bursa’dan zirveye macera için çıkan Aksungur Köyü gençleri de bölgede ateş yakarak ısındı, kartopu oynadı. Gençler çok mutlu olduklarını ve Uludağ’da kar sürprizinin kendilerine güzel bir anı bıraktığını ifade etti.

Bölgede kar yağışının bu gece ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Uludağ’da sıcaklık şu anda 2 derece olarak ölçülürken, gecenin ilerleyen saatlerinde ve pazartesi günü sıcaklığın 0 derece ve altına kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, Uludağ’a çıkacak sürücülere kar lastiği ve zincir uyarısını yineliyor.

Karayolları ekipleri hem oteller bölgesinde hem de yol güzergahında kar küreme çalışması yapıyor.