Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir otomobilin kaputunu kaldıran usta, araç hareket halindeyken motor bölümüne müdahale etmeye başladı.

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Seyir halinde ilerleyen aracın önünde tehlikeye aldırış etmeden arızayı çözmeye çalışan şahsı gören çevredekiler ve diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Can güvenliğini hiçe sayarak uygulanan sıra dışı tamirat yöntemi, aynı güzergâhta ilerleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA