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Can güvenliğini hiçe sayarak uygulanan sıra dışı tamirat yöntemi, aynı güzergâhta ilerleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Seyir halinde ilerleyen aracın önünde tehlikeye aldırış etmeden arızayı çözmeye çalışan şahsı gören çevredekiler ve diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir otomobilin kaputunu kaldıran usta, araç hareket halindeyken motor bölümüne müdahale etmeye başladı.

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