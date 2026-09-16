3 yıldız, 2 yıldız ve 1 yıldız dalıcıları bulunan İnegöllü ekip, bu hafta sonu Antalya Kemer’de 32 üyesinin katılımıyla her sene olduğu gibi dalış eğitimlerine devam etti.

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Mevcut lisanslı dalıcılarının yanında 4 yeni üye de sertifika alarak dalış eğitiminde temel seviyeden su altı dünyasına giriş yaptı.

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İki gün dört dalış yapan katılımcılardan üç yıldız dalıcı olan Niyazi Ergün, su altı dünyasının farkına herkes varmalı.

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Ekibimizi her alanda geliştirmeye, yeterli hale getirmeye çalışıyoruz.

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Sadece kentsel arama kurtarma İNDAK gibi büyük bir aile için yeterli değil.

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Şu anda AFAD arazide arama kurtarma alanını da devreye soktu.

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Yakında su altı arama kurtarma da gündeme gelecektir diye düşünüyor ve bu alanda ekip üyelerimizi belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz dedi.

Kaynak: BÜLTEN