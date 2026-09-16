3 yıldız, 2 yıldız ve 1 yıldız dalıcıları bulunan İnegöllü ekip, bu hafta sonu Antalya Kemer’de 32 üyesinin katılımıyla her sene olduğu gibi dalış eğitimlerine devam etti.

Mevcut lisanslı dalıcılarının yanında 4 yeni üye de sertifika alarak dalış eğitiminde temel seviyeden su altı dünyasına giriş yaptı.

İki gün dört dalış yapan katılımcılardan üç yıldız dalıcı olan Niyazi Ergün, su altı dünyasının farkına herkes varmalı.

Ekibimizi her alanda geliştirmeye, yeterli hale getirmeye çalışıyoruz.

Sadece kentsel arama kurtarma İNDAK gibi büyük bir aile için yeterli değil.

Şu anda AFAD arazide arama kurtarma alanını da devreye soktu.

Yakında su altı arama kurtarma da gündeme gelecektir diye düşünüyor ve bu alanda ekip üyelerimizi belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz dedi.