Drivee ve SecuritasAlarm iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil araç güvenlik çözümü; saha ve araç filosu bulunan kurumlar için kaza anında sürücü müdahalesine gerek kalmadan otomatik alarm üreterek 7/24 hızlı acil yardım sürecini başlatıyor. Kaza öncesinde sürüş risklerini görünür kılan sistem, kaza anındaki anlık müdahaleyle de saha çalışanlarının can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Gerçek çarpışma testleriyle doğrulanmış kaza algılama teknolojisi

Donanım, yazılım ve veri analitiğiyle çarpışmaları anlık tespit eden Drivee, kaza anında güvenlik sürecini sürücü müdahalesi olmadan başlatıyor. İletilen alarm üzerine araçla 30 saniye içerisinde sesli temas kurarak durumu teyit eden Securitas Alarm operatörleri; ambulans, itfaiye ve emniyet ekiplerini anında harekete geçirerek tespitten müdahaleye kesintisiz bir operasyon yürütüyor. Aracın ağırlık merkezi dinamiklerini 6 eksende ölçerek 300’ün üzerinde sürüş parametresi üzerinden sürücü skorlaması oluşturan Drivee platformu; ADAS ve DMS teknolojileriyle yorgunluk, dikkat dağınıklığı, telefon kullanımı ve şerit ihlali gibi riskleri değerlendiriyor. Haftada 500 binden fazla seferin yapay zeka ile analiz edildiği sistemin kaza algılama teknolojisi ise gerçek çarpışma testleriyle doğrulanmış bulunuyor.

Securitas Alarm Genel Müdürü Emre Erdal, Drivee teknolojisi ile kaza anında sürücü müdahalesi beklenmeksizin güvenlik sürecinin devreye alındığını belirtti. Erdal sözlerine şöyle devam etti: "Drivee teknolojisi yalnızca kaza anına odaklanmıyor. Aracın ağırlık merkezi dinamiklerini 6 eksende ölçerek 300’ün üzerinde sürüş parametresi ve olay tipi üzerinden sürücü skorlaması oluşturuyor. Securitas olarak 30 yılı aşkın bir süredir alarm izleme merkezi işletmeciliği yapıyoruz. 80 binin üzerinde alarm sistemine ya da sahada kurulu olan güvenlik sisteminden alarm izleme merkezimize sinyal alıyoruz ve bunları 7/24 değerlendiriyoruz. Buradaki iş birliğinde Drivee’nin teknolojisini kullanıyoruz. Çarpışma algılama teknolojisiyle bir araçta sürücü güvenliği için bir alarm oluştuğunda bu alarm izleme merkezine çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Merkezdeki operatörler de çok hızlı bir şekilde yöneterek gerekli durumda bir kazada polisi, itfaiyeyi, ambulansı çağırabiliyor. Böylece sürücü güvenliği boyutunda proaktif bir şekilde müdahale imkanı oluşturuyoruz. Şirket olarak evlere güvenlik sistemi kuruyoruz. Birçok kurumsal şirketinde tesisinde, fabrikasında güvenlik sistemimiz mevcut. Aslında biz evden işe giderken kurumsal müşterilerinin çalışanlarının da güvenli seyahat etmelerini istiyoruz. Taksiler de hedef kitlemiz olabilir. Orada taksi şoförünün güvenliği de hedef kitle olabilir. Potansiyel olarak servis güvenliği, öğrencilerin güvenliği de hedef kitlemiz arasında. Öğrencilerimizin de evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini desteklemek istiyoruz."



"Araç güvenliğini kaza anıyla sınırlamıyoruz"

Drivee Genel Müdürü Murat İdil, araç güvenliğini sadece kaza anıyla sınırlamadıklarını ve kaza öncesinden başlayan bütünsel bir süreç yürüttüklerini söyledi.

Bağlantılı araç teknolojilerinde sadece konum bilgisinin yeterli olmadığını vurgulayan İdil, şu değerlendirmelerde bulundu: "Araç bağlantılı teknolojilerde geldiğimiz noktada araç içerisinden sadece nerede olduğunu almak yeterli olmuyor. Platform olarak araç içerisinde sürücü güvenliği öncelikli olmak üzere araç güvenliği ve firmanın malının güvenliğini sağlıyoruz. Kaza olmadan önceki kaza riskini algılayıp önlem alınması için firmalara bilgi veriyoruz. Kaza olması halinde 30 saniye gibi bir süre içerisinde bu cihaz üzerinden bağlanarak sürücüye anlık olarak yardım sağlıyoruz ve kolluk kuvvetlerini gönderiyoruz. Duruma göre ambulans, polis veya jandarma yönlendirmesini aktif olarak sağlayabiliyoruz. Cihaz üzerinde iki tuşumuz, mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Dikiz aynasının yanında bir kol durumunda yer alıyor. Acil bir durumda kırmızı tuşa basıldığında anlık olarak ambulans yönlendirmesini yapabiliyoruz. Veya araç üzerindeki bir lastikle ilgili problem olduğunda yeşil tuşa basılması durumunda yine 30 saniye gibi bir sürede müşterilerimize bağlanarak yardım sağlayabiliyoruz."