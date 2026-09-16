

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi daire müdürleri, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan, “Bilindiği üzere İnegöl’de 116 muhtarımız var. Muhtarlar Dayanışma Derneğimizde şu an 105 muhtarımız üyeliğini sürdürmektedir. Muhtarlarımızın çatısı olan Muhtarlar Derneğimizde bir araya geleceğimiz ve faaliyetlerimizi daha sağlıklı yürütebileceğimiz uygun bir lokal kazandırılmasını talep ediyoruz. Şu an mümkün olan derneğimizin dışarıdan gelen misafirlerimizi, siz başkanlarımızı, kurum amirleri ve siyasileri ağırlamak için yetersizdir. Bu konuda Büyükşehir Başkan vekilimiz ve İnegöl Belediye başkanımızdan desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri ilgilendiren diğer bir konu ise sizlerin de bildiği gibi bakanlığımız tarafından muhtarlar birliği sistemi kuruldu. Bu sistem üzerinden talepte bulunduğumuz tüm dilekçelerimiz dosya numarası ile kayıtlı görülmekte ancak herhangi bir kurum amiri değiştiğinde aynı dilekçeleri tekrar göndermemiz isteniyor. Bizler aynı dilekçeleri tekrar göndermemeliyiz. Diğer bir husus ise Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar derneğine ve nüfusu 10 bini geçen mahalle muhtarlarına sekreter tahsil edildi. Büyükşehir bağlanacakken başkan değişikliği oldu ve giriş çıkışlar durduruldu. Şu anki sekreter alımları devam ediyor mu? Devam ediyor ise bizde bu haktan yararlanmak istiyoruz” dedi.



“BU İŞLER UYUM VE BERABERLİKLE OLUYOR”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve başlanılan nisan ayından bu yana İnegöl adına hangi konumuzu götürdüysem, bununla alakalı mutlaka ilgili genel sekterimiz, daire başkanlarımız olmak üzere kendisiyle mesafe almamız yönünde katkı sağladılar. Dolayısıyla başta İnegöl olmak adına kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz çok hızlı büyüyor, haliyle ihtiyaçları var. Geçmişten gelen ihtiyaçlar ya da yeni yapılaşmalarla birlikte doğan ihtiyaçlar. Şehrimizde pek çok alanda hizmetlerimiz olacak. Burada da gerek Büyükşehir Belediyemizi destek ve katkılarıyla gerekse İnegöl Belediyesinin çalışmalarıyla. Muhtarlarımızda herkes kendi bölgesinde olan sorun ve problemleri ileterek oradaki sorunların aşılması adına gayret ve çaba içindeler. İnegöl Belediyesi olarak bizlerde tüm İnegöl’ümüzde izimiz var. İnşallah dönemimizin sonuna kadar birlik içerisinde çalışacağız. İlçe başkanımıza, milletvekilimize onlara da teşekkür ediyorum. Bu işler uyum ve beraberlikle oluyor. Ankara ayağımızda sayın Ayhan vekilimizin ve diğer tüm vekillerimizin katkıları ortada ama bölge olarak Ayhan Sayman vekilimizin İnegöl üzerinde çok ciddi gayreti var. İlçede başkanımız, meclis üyelerimiz her birimiz istişareyle ortaya bu güzellikleri koymaya çalışıyoruz. Bizim bir tane işimiz var o da yapmış olduğumuz işi en iyi şekilde yapmak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise, “Yani aslında biz hepimiz bir araya geldiğimiz zaman bir bütün oluşturuyoruz. Hepimiz bir araya geldiğimiz zaman şehrimizin adına bir eser bırakıyoruz. O yüzden birbirimizin kopuk olması gibi bir konu olması mümkün değil. Ancak tabii ki de birlik ve beraberlikle getirmiş olduğu bizim de takip etmemiz gereken bazı süreçler var. Bunları da birlikte beraber sürdürmemiz gerekiyor. Doğru kanallardan taleplerimizi iletmemiz gerekiyor, doğru kanallardan taleplerimizi takip etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bazı mahallelerde yapılan hizmetler bazı mahallelerde de yapılmamasına neden olur. Bu kesinlikle bir ayrım söz konusu değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Tabii konuşacak çok şeyimiz var ama öncelikle dernek başkanımızın talepler konusunda tekrar güncellemeliyiz diye bir sorusu sordu. Tabii ki hayır, güncellemeyeceksin. Yani bu sonuçta bir kurumsal yapı, gelen talepler bizim yıllara geriye dönsek bizim taleplerimiz her zaman mevcut kayıt altında. Şu anda da elimde mesela gördüğünüz gibi binlerce talep tek tek, mahalle mahalle, hangi muhtar ne talebi yaptı? Elimizde dosya halinde görülüyor. Bunlar hiçbir zaman yok olmaz ve süreç başa dönmez. Sonuçta bu devamlılıktır. Dolayısıyla bununla ilgili tekraren taleplerini tekrar etmenize gerek yoktur. Eğer şey olduysa bilemem, hani orada bir aksaklık olduysa bir şey olduysa taleple ilgili belki kayıt altına alınmamıştır. Buradaki muhtarımızın vermiş olduğu dilekçe ulaşmadı belki belediyeye. Öyle düşündüğünüz noktada belki böyle tekrar edilmesi talep olmuş olabilir. Ama dediğimiz gibi burada tarih tarih yazıyor. Hangi mahalle hangi taleplerde bulunmuş tek tek burada. Yani burada tekrarın yapılmasına lüzum yok bunu söyleyeyim. Ama kendi taleplerini teyit edebilirsiniz bu doğal hakkınızdır. Bugün zaten bunun için bir aradayız. Yani bu taleplerinizi ara ara sizlere yardımcı olan bizim muhtarlardan sorumlu müdür ve kırsal hizmetler daire başkanlığımıza ulaşarak bu konudaki taleplerinizi yenileyebilirsiniz. Yani bizim talepler ne oldu diyebilirsiniz. En azından ya programa alındıysa konuyla ilgili tarih olarak ne zaman başlayacak, hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu konuda da eğer bilgi alamıyorsanız da en sonda bana ulaşabilirsiniz yani. Eğer burada bir tıkanıklık hissediyorsanız ama bizim arkadaşlar bu konuda gayet gayretli bu konuda. Herkes kendi birimiyle alakalı, muhtarlarımızdan gelen talepleri cevaplama konusunda sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Ara ara olabilir, hepimizin psikolojik, ara ara dönemleri değişebilir. Orada belki sıkıntılar aksaklıklar olabilir. Ama sonuç itibarıyla neticede baktığımız zaman böyle bir aksaklık olmaz” dedi.



MUHTAR SEKRETERLERİ GÖREVDEN ALINACAK

Biba konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Yakın zamanda bir tasarrufta bulunup onlarla ilgili bir sonuca varacağız. Burada belirteyim ki böyle bir beklenti olmasın. Çünkü gerçekten sürdürülebilir değil bu arkadaşlar. Kesip atmak zorundayım. Yoksa biz isteriz ki muhtarlarımıza değil 1 tane 2-3 tane olsun. Hatta gerekiyorsa muhtarımıza bir araba da tahsis edelim. Ama bu sürdürülebilir olmuyor arkadaşlar. Biz orada 100 kişiye yakın personel var. Biz bu 100 kişiden ne kadar verim alıyoruz dediğimiz takdirde hepimizin ciddi manada oturup sorgulaması gerekiyor. Zaten bazıları da kendilerinin aflarını isteyip ayrılmak istediler. Tekrar biz muhtarla bir yardımcı personel vermedik onu da söyleyeyim. Biz bundan sonra eğer böyle bir şey yapacaksak farklı bir yöntemle yapacağız. Hakikaten fayda sağlayacak şekilde olacak yöntemle yapacağız. Yoksa biz karşı değiliz. Ama şu aşamada bu şekilde olmasına karşıyız. Çünkü doğru bir şey değil. Orada 100 tane personelimiz var. Her orda ki 100 personelimizin 1 yıldaki maliyeti ciddi manada fazla. Ama aldığımız sonuç yok.”

60 mahalleye ulaşmamız mümkün değil. Şimdi bazı muhtarlarımız haklı olarak "Bizim mahallemize gelmediniz" diye biliyor. Ama 60 mahalle var arkadaşlar. Hakikaten her gün 10 mahalleye gitsem, ben mümkün değil... Yani benim görev sürem buna el vermez. Mümkün değil yetişemeyiz. Ama biz ne yapıyoruz? Eğer orada da bizim gitmemizi gerektiren bir husus olursa o zaman gitmeye çalışıyor. Ama onun haricinde de sürekli biz iletişim halindeyiz. Dolayısıyla bu konuda da, yani dediğim gibi biz sizlerden aldığımız bilgiyi kıymetli buluyoruz. Çünkü siz mahallelerinizde, ben bunu her gittiğimiz ilçemizde söylüyorum: sizler mahallede birebir vatandaşla ilk temas kuran kişilersiniz. Sizden gelen bu bilgiler tabii ki bizim için çok sağlıklı ve yerinde bulduğumuz veriler. Bizim de onları kesinlikle değerlendirdiğimizi de bilmenizi isterim. Ancak bazen şu da olabiliyor; önceliklendirmemiz gereken hizmetler var. Bakıyorsunuz yere basacak bir stabilize zemini, yolu bile kalmamış. Her yere parke taşı döşenmiş, asfaltlanmış. Çocuk parkı var. Hizmet konağı var. Çok amaçlı salonu var... Ama bir bakıyorsunuz köyde, daha hala 10 metre parke taşı olmayan köylerimiz var. Bunları da bir ayırmamız lazım. Bizim artık bütün mahalleleri, hepsini aynı seviyeye getirmemiz lazım ve ben bunu hep söylüyorum, bakın: ikili diyaloglar ile mahalleyi hizmet getirme noktasında adaletsizliğe neden oluruz, dengesizliğe neden oluruz. Bizim artık bu konuda biraz bizim mevcuttaki belediyemizin sizlere de ön gördüğü sistem doğrultusunda yürümeniz lazım. Nedir bu? Sizlere hizmet eden bizim Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız var. İçerisinde bizati sizinle ilgilenen bir birim, müdürlük var. Bu birimin işi gücü sizler ile ilgilenmek. Muhtarlarımızdan gelen talepler ile ilgilenmek. Tabii ki bir muhtar bir Fen İşleri Daire Başkanı'nı, Fen İşleri'nde bulunan bir müdürlüğü arayabilir. Tabii ki diğer müdürlükleri de arayabilirler. Ancak arkadaşlar, öncelikle taleplerimizi ilettiğimiz noktadan başlamamız, sizin açınızdan, mahallemiz açısından daha sağlıklı olacaktır. Çünkü verilerin bir yerden toplanıp ve bir planlama yöntemiyle bütün mahallelere eşit bir şekilde dağılımını sağlamak için biz bu yöntemi takip etmek zorundayız. Diğer türlü biz bunu yapamayız. Ya da mükerrer olan çalışmalarımız oluyor. Yani ilçe belediyemizin yaptığı ya da planladığı, aynı zamanda Büyükşehir'in de yaptığı, planladığı işler oluyor. Bunlar biraz da bu dengesizliklerden kaynaklanıyor. Bizim bu çalışmaların da önüne geçebilme adına az önce bahsettiğim gibi sistemin size ön gördüğü şekilde yürümenizde fayda var. Bizim ilçe belediyemizin bilmediği bir mahallede yapılacak işlemden direkt Büyükşehir'in bilgisinin olması çok sağlıklı değil. Çünkü belediye bildiği bir konuyu bize aktardığı takdirde bu işin hızlandığına belki bazılarınız şahit olmuştur. Çünkü şöyle bir durum var: Muhtarlarınız direkt Büyükşehir'i az önce ifade ettiğim gibi arayabilir. Ama önce ilçe belediyeler üzerinden yürürler ise daha sağlıklı olur. Çünkü ilçe belediyesinin de bu konudaki takip ettiği yöntemi sizin mahallenize hizmete gelmesi konusunda daha sağlıklı olacaktır. Onun haricinde dediğim gibi yani sizler, hakikaten bizler için... Biz zaten hepiniz biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız'ın muhtarlığa vermiş olduğu önemi benim söylememe gerek yok. Cumhuriyet döneminde belki de Cumhurbaşkanımız'ın muhtarlara verdiği önemi hiçbir zaman, hiç kimse vermemiştir. Muhtarlara her zaman kıymet veriyor, muhtarlarımızın maaşa bağlanması bile bu dönemde var. Yani bu önemli. Çünkü, burada bir hizmet var, fedakarlık var, zamandan, aileden, çoluk çocuktan bir fedakarlık var. Böyle arada sıkıştıracağınız bir durum değil. Hakikaten muhtarlık yapanın "muhtarlık" olarak bu işi yapabiliyor olması lazım. Belki ileride şartlar daha iyi olacaktır. Belki bu konudaki sizin hizmetinizin dediğim gibi karşılığı değil elbette ama. Yetkililerimize bulunan ilginin de bir artışı söz konusu olabilir. Artık bu Cumhurbaşkanımız'ın, devletimizin, bakanlıklarımızın takdiri tabii ki birlikte. Ama onun haricinde yaptığınızın kıymetli olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunu söylememize gerek yok. Bunu da dediğimiz gibi vatandaşa yaptığınız hizmetin aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın huzurunda da kıymetli olduğunu da bilerek yaparsanız çok daha güzel işler, çok daha güzel neticelere varacağımıza hep birlikte şahit olacağız.”