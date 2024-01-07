Bursa’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar dereye döndü, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde lodos sonrası şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli şekilde yağan yağmur merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi’nde sokakların dereye dönmesine neden oldu. Mahallede bulunan birçok evi su bastı. Bazı vatandaşlar ise evlerine dolan suyu tahliye etmek için duvar kırdı. Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi ekipleri mahallede tahliye çalışması başlattı.